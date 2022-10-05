YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 23 yıl 3 ay hapis cezası

Eskişehir'de cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 23 yıl 3 ay hapis cezası

05.10.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 23 yıl 3 ay hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu E.G. ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık E.G'yi "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 23 yıl 3 ay hapse mahkum ederek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Çocuğu hürriyetinden yoksun bırakıp nitelikli olarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen ve 22 Şubat'ta tutuklanan E.G. hakkında dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ESO Başkanı Kesikbaş'tan URAYSİM projesine destekESO Başkanı Kesikbaş'tan URAYSİM projesine destek
Malatya'da elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasındaMalatya'da elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında
Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldüTekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Sanık Eskişehir dava çocuğa cinsel istismar

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:28
Sabah
06:51
Öğle
12:52
İkindi
16:07
Akşam
18:42
Yatsı
20:00
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.