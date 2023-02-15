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Eskişehir'de depremzedeler için "Umut Market" hizmete sunuldu

15.02.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ESO ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan markette, gıdadan giyime birçok ürünle deprem bölgesinden kente gelen vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan "Umut Market" Eskişehir'e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacak.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ilk saatlerinden itibaren afetzedelere gönderilmek üzere yardım kolilerinin ve ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırlarının bölgeye gönderildiğini söyledi.

Kentteki sanayicilerin yardım kampanyalarına büyük ilgi gösterdiğini belirten Kesikbaş, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yaklaşık 70 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesindeki sanayi ve ticaret odaları ile iletişim içerisinde depremzedelere ulaştırıldı. Çadırdan sobaya kadar yüzlerce ihtiyaç malzemesi temin edildi. Destek olan oda üyelerimize ve Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra Hava Kuvvetleri aracılığı ile bugüne kadar 10'nun üzerinde Eskişehir'den Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana'ya giden kargo uçakları ile yardım malzemeleri ulaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Eskişehir'e gelen depremzedelerin barınma ve ihtiyaçlarının karşılanması için iş insanlarının eşleri tarafından yaklaşık bir saat içerisinde toplanan ve kısa sürede hazırlanan, adını 'Umut' koyduğumuz bir marketi hizmete açtık."

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise ESO işbirliğinde Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde afetzedeler için hazırlanan "Umut Market"in sayısını çoğaltacaklarını kaydetti.

Kentin birçok yerinde depremzedeler için karşılama noktaları oluşturulduğunu ifade eden Töre, depremden etkilenerek Eskişehir'e gelen vatandaşların açılan marketten ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem giyim umut market

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