Eskişehir'de dere yatağına devrilen tırın sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tırın dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Anıl Yıldırım idaresindeki 42 KS 020 plakalı tır, Eskişehir-İnönü kara yolu Sarısu Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren sürücü Yıldırım'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.



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