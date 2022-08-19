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Eskişehir'de dere yatağına devrilen tırın sürücüsü öldü

19.08.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de dere yatağına devrilen tırın sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tırın dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Anıl Yıldırım idaresindeki 42 KS 020 plakalı tır, Eskişehir-İnönü kara yolu Sarısu Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren sürücü Yıldırım'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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