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Eskişehir'de dronlu trafik denetimi

02.02.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de dronlu trafik denetimi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolunun yanı sıra kent merkezi ve şehirler arası otobüs terminalinde uygulama yaptı.

Dronlu çalışmada, lastiklerin diş derinlikleri ve kış ayları için üretildiklerini belirten logolara sahip olup olmadıklarına bakıldı. Araçlarının lastikleri mevzuata uygun olmayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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