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Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

10.07.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 45 kişinin ifadesine başvuruldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Sultan N. ile Hüseyin M. tutuklandı. E.N. ve O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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