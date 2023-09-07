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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

07.09.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan O.D. ile Z.D'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 91,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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uyuşturucu operasyonu

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