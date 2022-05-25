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Eskişehir'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

25.05.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - 7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Eskişehir'de yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce Valisi Cevdet Atay, Karabük Valisi Fuat Gürel, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile illerin emniyet müdürleri, jandarma ve sahil güvenlik grup komutanları ile göç idaresi müdürleri katıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak'ta yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, önlemler, çalışmalar ile istatistiki bilgiler paylaşılarak istişarelerde bulunuldu.

Ankara Valisi Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nın 6 ayda bir düzenlendiğini belirtti.

İkincisini yaptıkları toplantının ülke için hayırlı olmasını dileyen Şahin, "Düzensiz göçle mücadelede her bir ilimiz, üzerine düşen gayreti göstermeye çalışıyor. Düzensiz göçün getirdiği sorunları önlemeye, bununla mücadele etmeye çalışıyorlar. Daha çok koordinasyon içerisinde ve birlikte çalışmamız, birlikte mücadelemizle sınır illerimize destek vermiş oluruz." dedi.

Eskişehir Valisi Ayyıldız da göç ve göçmenlerin, çağın en önemli insanlık meselelerinden biri olduğunu, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda uluslararası ilişkiler ile ülkelerin politikalarının temel belirleyicisi haline geldiğini kaydetti.

Ayyıldız, "Ülkemiz göçmenlere kapılarını açmış, ihtiyaç duyanları koruma altına almış, göçmenlerin sorunları için bütün imkanlarını seferber etmiş, yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalarla dünya kamuoyu tarafından da saygı duyulan, örnek alınası bir tutum sergilemiştir." ifadelerini kullandı.

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