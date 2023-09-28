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Eskişehir'de elektrik kablosu çalmak için trafolara zarar veren hırsızlar kameraya yakalandı

28.09.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, enerji nakil hatlarından trafolara zarar vererek kablo çalarlarken güvenlik kameralarına yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 6 Eylül'de Sivrihisar ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik trafolarına zarar verilerek kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, İstanbul'dan sahte plakalı kamyonetle gelen 6 kişinin seyir halinde oldukları süreçte bu araca 3-4 farklı sahte plaka takıp, merkeze bağlı Odunpazarı ilçesi Doğankaya Mahallesi'nde kablo hırsızlığı yaptıklarını tespit etti.

Jandarma ekiplerince olayların faillerinin yakalanması amacıyla İstanbul'da bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Ev ve olayda kullanılan araçta yapılan aramalarda ise kablo kesme makası, sahte plakalar ile Eskişehir'deki hırsızlık teşebbüsünde üzerlerinde bulunan kıyafetler ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin benzer suçlardan dolayı İstanbul'da cezaevinde olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kamera kayıtlarında, şüphelilerin sanayi bölgesine kamyonetle geldikleri, aydınlatma direkleri ve trafolara müdahale edip enerjiyi keserek kablo çaldıkları görülüyor.

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Şüpheli jandarma

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