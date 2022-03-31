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Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun ölümüne yol açan tır sürücüsü tahliye edildi

31.03.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun ölümüne yol açan tır sürücüsü tahliye edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan tır sürücüsü tahliye edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cengiz Alav ile taraf avukatları katıldı.

Bir dönem Kütahya Emniyet Müdürlüğü görevinde de bulunan Hasan Çevik ve oğlunun yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazayla ilgili savunmasını yapan sanık, şu ifadeleri kullandı:

"21 yıldır tır şoförüyüm. Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e kullandığım 06 DS 5256 plakalı çekici ve buna bağlı 46 PA 628 plakalı dorse ile geliyordum. Navigasyon yardımı ile seyir halindeydim, bir tali yola geldim, oradan Eskişehir yoluna girecektim. İlk başta durdum, sol tarafıma baktım, araç yoktu. Bana göre sol taraftan 3 araç benim geçmemi beklediler. Yola girmek için hareket ettim, o esnada bir ses duydum. Dorseye çarpan aracın gelişini görmedim. Yol müsait olduğu için geçiş yapmak istiyordum, o esnada sesi duydum. Aracımdan indiğimde Eskişehir'den Ankara'ya doğru giden bir aracın dorseme çarptığını gördüm."

Kazanın ardından polis ve sağlık ekiplerini aradığını dile getiren Alav, kusurlu olmadığını iddia ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Cengiz Alav'ın yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Emekli birinci sınıf emniyet müdürü Hasan Çevik (59) idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, 16 Ekim 2021'de Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav'ın kullandığı 06 DS 5256 plakalı tırla çarpışmıştı. Otomobil sürücüsü Çevik ile aynı araçta bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik (18), kaza yerinde hayatını kaybetmiş, tır sürücüsü tutuklanmıştı.

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