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Eskişehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı

26.09.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin evlerin kapılarını kontrol etmeleri güvenlik kameralarına yansıdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadından 1'i tutuklandı

Kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumlubel Mahallesi Bayraklı Sokak'ta bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen Gamze M. ile A.S'yi kovalamaca sonucu Biçer Sokak'ta yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Gamze M'nin yapılan güvenlik sorgulamasında 8 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Gamze M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.S. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin hırsızlık amacıyla girdikleri evlerin kapılarını kontrol etme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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