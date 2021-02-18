Eskişehir'de evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Cenaze töreni için Reşadiye Camisi'nin avlusuna getirilen tabutların başında bulunan İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal, "Bunlara nasıl dayanacağım annem. Yavrum, İlkay'ım. Torunum ağzımın tadı, babaannesinin hası, Rabbim sizi aldı. Emel sen kocanı çok seviyordun. Kocasını bırakmayan kızım. Kocan da seni bırakmadı. Yine berabersiniz yavrum. Mutlu bir aileydiniz, siz üçünüz de birbirinizden kopmadınız. Rabbim sizi ayırmadı annem." diyerek ağıt yaktı.

İlkay Tokkal'ın kardeşi Gülsüm Türk de "Dizildiniz burada üçünüz. Annenle babanı bırakmadın sen Doruk. Annen ve baban da seni bırakmadı. Onlar da aldı seni yanına. Hakkını helal et ağabey. Biz 2 tane candık. Daha çok gençtin abi. Yalnız bıraktın beni. Sen bana nasıl sarılıyordun. Nasıl kokluyordun. Ağabeyim, babam gitti, sen de gittin. Tek başımıza kaldık. Rabbim sizi cennetine alsın. Ağabeyim seni çok seviyorum. Babamın acısını bastırdın." diye konuştu.

16 Şubat'ta bir apartmanın 5'inci katında İlkay ve Emel Tokkal çifti ile çocukları Doruk'un cesetleri bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 3 kişi gözaltına alınmıştı.

