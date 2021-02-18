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Eskişehir'de evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

18.02.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 16 Şubat'ta evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile 4 yaşındaki oğlunun tablet satın almak için gittikleri iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi.

İş yerinin güvenlik kamerasına tabletle oynamayı sevdiği söylenen Doruk ile babası İlkay Tokkal'ın görüntüleri yansıdı.

Kayıtlarda arızalanan tabletin yerine yenisini almak için gittikleri iş yerinde Doruk Tokkal'ın elindeki oyuncakla babasının kucağında olduğu, babasının oğlunun başını okşadığı görülüyor.

- Cenazeler ailelere teslim edildi

3 kişilik Tokkal ailesinin cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze töreni için Reşadiye Camisi'nin avlusuna getirilen tabutların başında bulunan İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal, "Bunlara nasıl dayanacağım annem. Yavrum, İlkay'ım. Torunum ağzımın tadı, babaannesinin hası, Rabbim sizi aldı. Emel sen kocanı çok seviyordun. Kocasını bırakmayan kızım. Kocan da seni bırakmadı. Yine berabersiniz yavrum. Mutlu bir aileydiniz, siz üçünüz de birbirinizden kopmadınız. Rabbim sizi ayırmadı annem." diyerek ağıt yaktı.

İlkay Tokkal'ın kardeşi Gülsüm Türk de "Dizildiniz burada üçünüz. Annenle babanı bırakmadın sen Doruk. Annen ve baban da seni bırakmadı. Onlar da aldı seni yanına. Hakkını helal et ağabey. Biz 2 tane candık. Daha çok gençtin abi. Yalnız bıraktın beni. Sen bana nasıl sarılıyordun. Nasıl kokluyordun. Ağabeyim, babam gitti, sen de gittin. Tek başımıza kaldık. Rabbim sizi cennetine alsın. Ağabeyim seni çok seviyorum. Babamın acısını bastırdın." diye konuştu.

16 Şubat'ta bir apartmanın 5'inci katında İlkay ve Emel Tokkal çifti ile çocukları Doruk'un cesetleri bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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