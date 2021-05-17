Eskişehir'de, film yıldızı uçakların da sergilendiği müzenin filosu genişliyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, bazıları yabancı filmlerde de kullanılan uçakların sergilendiği M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'nin filosu, envantere yeni katılan hava taşıtlarıyla genişliyor.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezinin, Eskişehir'e 94 kilometre uzaklıktaki ilçenin Yeşilköy Mahallesi'nde 2014'te faaliyete geçirdiği Necati Artan Tesisleri'ndeki M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi, 2018'de 800 metrekare alanda ve tek hangar olarak açıldı.

Çeşitli uçak motorları ve hava araçlarının sergilendiği müzenin alanı, 3 yılda yaklaşık 3 kat genişletilerek 2 bin 340 metrekare üzerinde üç hangara yayıldı. Müzenin envanterine de 3 uçak ve bir helikopter eklendi.

Müzenin dikkat çeken hava taşıtları arasında, Vietnam Savaşı'nda ve çekimleri Türkiye'de yapılan, Jason Statham'ın rol aldığı "Five Eyes" filminde kullanılan Bell UH-1H helikopteri, Türkiye'de uçar durumdaki en yaşlı uçak unvanına sahip iki Boing Strearman A75N1 (PT-17), İkinci Dünya Savaşı'nda yer almasının yanında "Er Ryan'ı Kurtarmak", "Memphis Belle", "Güneş İmparatorluğu", "Şeref ve Cesaret" ile "Fury" gibi filmlerde sahne alan P-51D Mustang, 1996'da çekilen ve aynı yıl 9 dalda Oscar ödülü kazanan "İngiliz Hasta" filmindeki Tiger Moth bulunuyor.