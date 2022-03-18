Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarını işledikleri iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.



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