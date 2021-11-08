Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı yeniden gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de görevli olduğu sitedeki 11 katlı binada yangın çıkardığı iddiasıyla hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yangın söndürme sisteminin zanlı Yunus Emre A. tarafından bilerek kapatıldığını belirleyen polis ekipleri, zanlıyı yeni delillerin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alarak Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Yunus Emre A, "kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, halk arasında endişe, korku ve panik yaratma" suçlamasıyla ikinci kez adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitede geçen cumartesi gecesi yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 11 katlı binanın çatı katında yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, binanın çatı katında hasara yol açmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yangını kasten çıkardığı iddia edilen site görevlisi Yunus Emre A'yı gözaltına almış, şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından salıverilmişti.



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