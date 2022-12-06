YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de günde 4 bin 364 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor

Eskişehir'de günde 4 bin 364 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor

06.12.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen çalışma kapsamında 4 bin 364 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sağlanıyor.

Eskişehir'de günde 4 bin 364 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor

Hijyenik ortamlarda ve özenle hazırlanan yemeklerin büyük bölümü okulların pansiyonlarında ve yiyecek-içecek hizmetleri alanı bulunan mesleki ve teknik anadolu liselerinin uygulama mutfağında üretilerek her güne farklı menülerle özel şekilde hazırlanıp öğrencilere sunuluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine, her alanda öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

Kentteki 4 bin 364 öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden yararlandığını anlatan Töre, şöyle konuştu:

"Bu sayının hızla daha yukarı çıkması için çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin faydalandığı ücretsiz yemek imkanı kapsamında meslek ve teknik Anadolu liselerimizin de bu süreçte görev alması bizleri memnun etmektedir. Meslek liselerimizde, döner sermaye kapsamında öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ürünler, beslenme desteği olarak öğrencilerimize ücretsiz sunuluyor. Öğrencilerimize ücretsiz yemek imkanının sağlanması noktasında başta Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ve Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız olmak üzere tüm emeği geçenlere öğrencilerim ve eğitim camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Mehmet Faideci de ücretsiz yemek hizmetinin öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için önemli olduğunu vurguladı.

Her öğünde öğrencilere üçer çeşit yemek verildiğini ifade eden Faideci, "Amacımız gelecekte daha fazla öğrencinin faydalanmasını sağlamaktır. Sağlıklı ve hijyenik ortamda yapılan yemekler öğrencilere sunuluyor." diye konuştu.

Ücretsiz yemek hizmeti verilen Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ersin Kökten ise okullarının pansiyonlarında sabah, öğle, ara ve akşam olmak üzere 4 öğün yemek çıkardıklarını belirterek, öğrencilerin adeta aile ortamında olduğu gibi yemek yeme imkanı bulduğunu söyledi.

Öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti verilen Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veli Kutlu da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı tarafından hazırlanan yemekleri okullarındaki 100 öğrenciye sunduklarını dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engellilerin araç bakım ve tamiri artık ücretsizEngellilerin araç bakım ve tamiri artık ücretsiz
Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiKütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Erzurum'da okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldıErzurum'da okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir öğrenci hijyenik milli eğitim ücretsiz yemek

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Aralık Salı

İmsak
06:28
Sabah
07:57
Öğle
12:54
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:04
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.