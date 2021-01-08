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Eskişehir’de harita bir ayda yeşile döndü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.01.2021 11:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler sonuçlarını göstermeye başladı.

Eskişehir’de korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler sonuçlarını göstermeye başladı. Kentte bir ay önce kıpkırmızı olan harita yeşile döndü.
Uygulanan kısıtlamalar kapsamında Eskişehir genelinde korona virüs tablosunda düşüş yaşandı. Eskişehir’de Hayata Eve Sığar (HES) uygulaması yoğunluk haritasındaki bir aylık değişime bakıldığında neredeyse kırmızı bölge kalmadı. HES uygulamasında bir ay önce yüksek risk gösteren çoğu alan düşük riskli görülüyor. 8 Aralık’ta kıpkırmızı olan risk haritası 8 Ocak’ta yeşile büründü. Uygulanan sıkı denetimler ve sokağa çıkma kısıtlamasının etkileri Eskişehir’de netice vermeye başladı.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:10
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:21

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