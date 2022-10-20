Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 kişi, yakalanarak tutuklandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde bulunan bisikletin çalınmasıyla ilgili başlattığı çalışmalar kapsamında olayın şüphelisi Ercan U'yu saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının 4 ayrı hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ayrıca 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Ercan U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Ahmet K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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