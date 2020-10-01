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Eskişehir’de hırsızlık şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.10.2020 18:12 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir şahsa ait tır dorsesinden lastik çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir’de, bir şahsa ait tır dorsesinden lastik çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesinde yaşandı. M.K. isimli şahıs, kendisine ait park ettiği ve anahtarını üzerinde bıraktığı tırın dorsesinden daha önceden tanıdığı M.S. tarafından 2 adet lastiğin alındığını ve yerine eski lastikler takarak Gündoğdu Mahallesine götürdüğü yönünde 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu. Alınan ihbar üzerine ekipler bahse konu adrese giderek M.S.’yi yakaladı.
Öte yandan emniyete götürülen şüpheli verdiği ifadesinde; M.K. isimli şahsın bilgisi ve rızası ile bahse konu aracı alıp lastiklerini değiştirdiğini, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

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