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Eskişehir'de husumetli olduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

18.05.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de husumetli olduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Büyükdere Mahallesi'nde 16 Mayıs'ta çıkan kavgada, Mustafa Koca'yı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kerim Enes B'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi'nde bir içkili eğlence yerinde iki yıl önce çıkan kavganın ardından aralarında husumet başladığı öğrenilen Mustafa Koca (38) ile Kerim Enes B, Büyükdere Mahallesi Saygılı Sokağı'nda karşılaşmış, çıkan kavgada bıçaklanan Koca yaşamını yitirmişti.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Mayıs Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:34
Öğle
12:59
İkindi
16:53
Akşam
20:15
Yatsı
21:52

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

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