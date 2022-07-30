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Eskişehir'de iki motosikletin çalınması güvenlik kamerasında

30.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de iki motosikletin çalınması güvenlik kamerasında

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesindeki bir apartmanın garajından iki motosikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'taki bir apartmana gelen kimliği belirsiz iki şüpheli, garajdaki iki motosikleti çalarak kaçtı.

Sabah durumu fark eden motosiklet sahipleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Maske, kapüşon ve şapkayla yüzlerini gizleyen şüphelilerin, girdikleri apartmandan yarım saat sonra iki motosikletle çıktığı, birinin motosikletten inerek binanın dış kapısını kapattığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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