Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ferhat Topal idaresindeki 26 NF 798 plakalı otomobil, Yörükyayla Mahallesi yakınlarında Hakan Şimşek yönetimindeki 26 HL 052 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Hamit Topal ve Mustafa Şimşek, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 kişinin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

