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Eskişehir'de iki uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Eskişehir'de iki uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üst aramasında ve evlerinde 14,91 gram sentetik uyuşturucu, 1,49 gram afyon sakızı ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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