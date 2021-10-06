YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

06.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklu sayısının 4'e yükseldiği soruşturmada, şüphelilerden Amjed M.M'nin İstanbul'da yurt dışına kaçak yollarla çıkmak için 2 bin 300 dolar ödeme yaptığı belirlendi - Kaybolan Sally Ali Challab Al-Abbood ile Amjed M.M'nin olay günü birlikte yürüdüğünü gösteren kamera kaydı ortaya çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 19 yaşındaki Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, zanlı Amjed M.M'ye yardım ettiği öne sürülen ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınan Sarhan S.A'nın (32) da tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Amjed M.M'nin Yenibağlar Mahallesi'ndeki komşularının bilgisine başvurdu. Komşular, genç kızın kaybolduğu gün kadın çığlık sesi duyduklarını belirtti.

Özel ekip, zanlı Amjed M.M'nin kaçak yollarla Bulgaristan'a gitmek için tutuklanan diğer 3 şüpheli ile İstanbul'a korsan taksiyle gittiğini, Aksaray'da göçmen kaçakçılarına 2 bin 300 dolar ödediğini de tespit etti.

Ayrıca Amjed M.M'nin evinde ele geçirilen testerede bulunan örneğin, genç kızın ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştiği belirlendi.

Öte yandan, olay günü Amjed M.M. ile Sally Ali Challab Al-Abbood'un Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda birlikte yürüdüklerini gösteren güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

- Olay

Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Amjed M.M. Kırklareli, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.

Genç kızın, evine girerken kaydedilmiş görüntüleri bulunan Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
PARTNER"Biz demeden yaz bitmez""Biz demeden yaz bitmez"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Eskişehir'de "fahri doktora" unvanı verildiKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Eskişehir'de "fahri doktora" unvanı verildi
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Ekim Çarşamba

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:51
İkindi
16:05
Akşam
18:40
Yatsı
19:58

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Çarşamba

Günay Eczanesi
Odunpazari
06.10.2021 18:30 / 07.10.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
061020211830071020210830nobetci
Günay Eczanesi
Odunpazari
06.10.2021 18:30 / 07.10.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
061020211830071020210830nobetci
Günay Eczanesi
Odunpazari
06.10.2021 18:30 / 07.10.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
061020211830071020210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.