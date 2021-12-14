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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

14.12.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Sürdürülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen ekipler, bir iş yeri ve depo ile 4 araca operasyon düzenledi.

Aramalarda, 5 milyon 634 bin 800 dal makaron, 20 bin 240 dal sarılmış sigara ile 50 kilogram tütün ele geçirildi.

Sigara kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Aşık Eczanesi
Odunpazari
(13.12.2021 18:30 / 14.12.2021 08:30) Eczanesi
131220211830141220210830
Aşık Eczanesi
Odunpazari
(13.12.2021 18:30 / 14.12.2021 08:30) Eczanesi
131220211830141220210830
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