Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir kişinin bandrolsüz ve hologramsız makaronları piyasaya sürmek amacıyla evinde depoladığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan zanlıya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 42 bin 400 bandrolsüz, hologramsız, faturasız makaron, 9 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 tabanca, tarihi eser niteliğinde 98 sikke ile 20 kolye ucu ve obje ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu"na muhalefet suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

