YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’de kadın çiftçiler odaklı anason bitkisi üretimi

Eskişehir’de kadın çiftçiler odaklı anason bitkisi üretimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.07.2020 13:01 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı” kapsamında “Kokusuyla Gelen Bereket” isimli anason yetiştiriciliği projesi uyguluyor.Tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla ıtri ve tıbbi bitkilerin ekilişinin yaygınlaştırılması, kadın çitçilerin işgücünün üretime dönüştürülmesi, çiftçilerin bitkiyi tanıması ve tarımını öğrenmesi hedefleniyor.

Eskişehir’de kadın çiftçiler odaklı anason bitkisi üretimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı” kapsamında “Kokusuyla Gelen Bereket” isimli anason yetiştiriciliği projesi uyguluyor.
Tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla ıtri ve tıbbi bitkilerin ekilişinin yaygınlaştırılması, kadın çitçilerin işgücünün üretime dönüştürülmesi, çiftçilerin bitkiyi tanıması ve tarımını öğrenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, Beylikova ilçesi Gökçeayva mahallesinde 10 dekar alanda anason ekilişi yapıldı. Anason bitkisinin takip ve denetimi İl Müdürlüğü ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları tarafından gerçekleştirildi. Anason yetiştiriciliğinin yöreye uygun olduğu görülürken, ülkemizde ortalama verim dekara 70 kilogram olan anason bitkisinin hasadından dekardan 100 kilogram ürün alınmasının beklendiği belirtildi.
Gökçeayva mahallesinde ürünün tanıtılması için düzenlenen tarla gününe; İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, il ilçe tarım orman müdürlüğü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları ile yöre çiftçileri katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Sever, tarla gününde yaptığı konuşmada; anason bitkisinin yöremizde alternatif ürün olarak potansiyelinin olduğunu ve üreticilere yeni pazar imkanları sağlayacağını ifade etti. Dr. Emine Sever, Tarım ve Orman Bakanı himayelerinde başlatılan DİTAP projesinin hem anason için, hem de diğer ürünlerin “değerinde” satışı için çok iyi bir pazar olduğunu belirtti.
Anason bitkisinin, yazlık ekilişlerde ilimiz için alternatif bir ürün olarak değerlendirilebileceğini savunan bu proje hakkında bilgi almak için, il ve ilçe müdürlüklerine başvurulabileceği belirten İl Müdürü Sever, projenin uygulanmasında yardımcı olan ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Anason yetiştiriciliği hakkında yapılan teknik bilgilendirmenin ve ürünün yerinde görülmesinden sonra tarla günü sona erdi.

Eskişehir’de kadın çiftçiler odaklı anason bitkisi üretimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Sindoma Başkanı Osman Eş: “İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı”

Sindoma Başkanı Osman Eş: “İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı”

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:31
Öğle
13:08
İkindi
17:05
Akşam
20:36
Yatsı
22:19

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Aşık Eczanesi
Odunpazari
Şafak Eczanesi
Tepebasi
Yafaylar Eczanesi
Odunpazari
Kabasakal Eczanesi
Tepebasi
Babadağ Eczanesi
Odunpazari
Osmangazi Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.