Eskişehir'de kadının pencereden düşerek ölümüne ilişkin yargılama başladı

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Yılmaz S, maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapan Yılmaz S, Zerin Kılınç ile evlilik planları yaptıklarını iddia ederek, "Boşanmış ve çocuk sahibi kadın ve ben bunu bilerek ilişki kurdum. Bana sürekli kıskançlık yapıyordu. İkimiz de birbirimize 'beni aldatıyorsun' diye laflar söylerdik. Çok kıskançtı ve beni iş yerimde bile toplantıda da arar sorardı. Olay günü öğlene doğru Zerin'in telefonuna mesaj geldi. Sonrasında morali bozuldu. Ev sahibinin, kız kardeşinin iş yerine gittiğini ve 'Zerin biriyle nikahsız yaşıyor' dediğini, bu nedenle moralinin bozulduğunu söyledi. Bildiğim başka bir sorunu yoktu. Zerin pencereden kendisi atladı. Olayın aydınlatılmasını en çok isteyen benim. İnsanları da anlıyorum. İşlemediğim bir suçtan dolayı tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu ise, "Son 2,5-3 aydır sanık kızımın evine yerleşmiş. Daha önce konuştuğumuzda evlenmek istediğini söylemişti. Onun hakkında bir şey anlatmadı. Zerin'in sanıkla ilgili bize herhangi bir şikayeti yoktu. Sanığın kızımı kasten öldürdüğüne eminim. Aylardır gözyaşı döküyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz S'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan maktulün annesi Telli Özokçu ile babası Dede Kılınç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

OLAY

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen, bir çocuk annesi Zerin Kılınç (36), kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin, tutuklu sanık Yılmaz S. (34) hakkında hazırlanan iddianame 5'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, sanık Yılmaz S'nin, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kadına karşı tehdit" suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

