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Eskişehir'de kahvehaneci cinayeti sanığının 18 yıla kadar hapsi isteniyor

15.09.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kahvehaneci cinayeti sanığının 18 yıla kadar hapsi isteniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki silahlı kavgada kahvehane işletmecisinin öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada tutuklu cinayet sanığı Hüseyin Ö, başka bir suçtan tutuklu Nihat G, tutuksuz yargılanan Zahid Enes G, Soner K. ve Behrouz M. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında cinayet sanığı Hüseyin Ö'nün "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar, diğer sanıklar Zahid Enes G, Soner K, Nihat G. ve Behrouz M'nin ise "suçluyu kayırmak" suçundan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Hüseyin Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan (51) ile iş yerine gelen Hüseyin Ö. arasında 13 Şubat'ta tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla vurularak yaralanan Gürcan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, Hüseyin Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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