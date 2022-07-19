YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de kamyonetin altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de kamyonetin altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

19.07.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki otomobilin açılan kapısına çarparak devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü, karşı şeritten gelen kamyonetin altında kalarak yaralandı.

Süleyman B, kullandığı elektrikli bisikletle Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin açılan kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşüp sürüklenen Süleyman B, o sırada karşı şeritten gelen Y.H. idaresindeki kamyonetin altında kaldı.

Yaralı Süleyman B, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ESKİ'nin suya zam teklifi Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde reddedildiESKİ'nin suya zam teklifi Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde reddedildi
Antalyaspor, Sam Larsson'u transfer ettiAntalyaspor, Sam Larsson'u transfer etti
Antalya'da plaj görevlileri ile tatilciler arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdıAntalya'da plaj görevlileri ile tatilciler arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza

Eskişehir Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:38
Öğle
13:09
İkindi
17:04
Akşam
20:30
Yatsı
22:10
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.