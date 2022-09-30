Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki erkek kardeşten biri, aralarında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi.

Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'taki bir evde Ozan K. (41) ile ağabeyi Özgür K. (45) arasında tartışma çıktı.

Kardeşlerin birlikte işlettikleri işletmenin kapanmasıyla ilgili olduğu iddia edilen tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Ağabeyi tarafından bıçaklandığı öne sürülen Ozan K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan katil zanlısı Özgür K. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kesici aletle kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Ozan K'nin cesedi ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.



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