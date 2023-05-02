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Eskişehir'de kavgada sopayla darbedilen kişi öldü

02.05.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan kavgada sopayla darbedilen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Güce Mahallesi'nde yaşayan Ferahi K. (63) ile aralarında önceden husumet bulunan Ertuğrul A. (64) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ferahi K. tarafından sopayla başına vurulduğu iddia edilen Ertuğrul A. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Ferahi K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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