Eskişehir'de kaybolan 3 büyükbaş hayvan, jandarmanın insansız hava aracıyla bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaybolan 3 büyükbaş hayvan insansız hava aracı yardımıyla bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hekimdağ Mahallesi'nde 3 büyükbaş hayvanın otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince yapılan araştırmada, A.B'ye ait simental cinsi büyükbaş hayvanların Harita Tepesi Kuşça mevkisinde kaybolduğu belirlendi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin insansız hava aracıyla bölgede yaptığı aramada kayıp hayvanlar otlatıldıkları yerin 6 kilometre uzağında bulunarak sahibine teslim edildi.



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