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Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızın "sır 17 saati" aydınlatılmaya çalışılıyor

27.09.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öldürüldüğü değerlendirilen Sally'nin kaybolduğu 2 Eylül'de 15.30 sıralarında zanlı Amjed M.M'nin evine gittiğini, telefon sinyalinin ise aynı sokakta 3 Eylül'de 08.45 civarında kesildiğini belirledi - Yaklaşık 17 saatlik zaman diliminde yaşananları aydınlatmak isteyen ekipler, kent çöplüğündeki arama çalışmalarını sürdürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de öldürüldüğü değerlendirilen Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19), 2 Eylül'de kaybolmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip çalışmalarına devam ediyor.

Cinayet şüphesiyle sürdürülen ve 3 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında ekipler, genç kızın öldürülerek cesedinin çöplüğe atıldığı ihtimali üzerine durarak soruşturmayı yürütüyor.

Kent çöplüğünde yapılan aramaya devam eden polis, Sally'nin kaybolduğu 2 Eylül'de 15.30 sıralarında zanlı Amjed M.M'nin evine gittiğini, telefon sinyalinin ise aynı sokakta 3 Eylül'de 08.45 civarında kesildiğini belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında da Amjed M.M. ile Sally'in zanlının evine girdiği ancak genç kızın buradan çıkış görüntülerine rastlanılmadığı iddia edildi.

Katil zanlısı olarak tutuklanan Irak uyruklu Amjed M.M'nin 1,5 yıldır Eskişehir'de yaşadığı ve kendisini fizyoterapist olarak tanıttığı öğrenildi.

Polis, genç kızın zanlının evine girmesi ve daha sonra telefon sinyalinin kesildiği yaklaşık 17 saatlik zaman diliminde yaşananları aydınlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Olay

Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.

Genç kızın, evine girerken kaydedilmiş görüntüleri bulunan Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

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