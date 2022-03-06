Eskişehir'de kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 8 gündür aranan kişinin cansız bedeni, kent merkezinden geçen sulama kanalında bulundu.

Eskişehir-Mihalgazi kara yolu yakınlarındaki sulama kanalında ceset gören Nihat Özdanacı ve arkadaşı, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, cesedin çıkarılması için AFAD'dan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu ceset kıyıya çıkarıldı.

26 Şubat'ta Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki eğlence merkezine giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 51 yaşındaki Göktuğ Certel'e ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

