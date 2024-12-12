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Eskişehir'de kayıp olarak aranan kişi Porsuk Çayı'nda ölü bulundu

AA AA
12.12.2024 09:37
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Eskişehir'de, 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

Eskişehir'de kayıp olarak aranan kişi Porsuk Çayı'nda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, 7 Aralık'ta evinden ayrıldıktan sonra Erdal Yıldız'dan (40) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Yıldız'ın son olarak Kırmızıtoprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki Porsuk Çayı yakınında bulunduğunu belirledi.

Bunun üzerine Porsuk Çayı'nda polis, AFAD ve AKUT ekiplerince suda arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarının 4'üncü gününde Erdal Yıldız'ın cansız bedeni, AFAD dalgıçları tarafından su altında bulundu.

AKUT ekipleri de Yıldız'ın cesedinin bulunduğu yerde çıkarılmasına destek verdi.

Erdal Yıldız'ın cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
arama porsuk çayı

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