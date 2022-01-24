Eskişehir'de "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin Eskişehir'de özel gösterimi gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'nde Sinema Anadolu'daki gösterimde konuşan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Filmde şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü canlandıran Mutlunur Lafçı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Benim en çok korktuğum şeylerden biri şiveydi. Eren'in ablası Yeter bana şive koçluğu yaptı. Aile ile tanıştım, onlarla çok vakit geçirdim. Karadeniz de benim hiç bilmediğin bir bölge. İnek sağmadan tutun, yayla yolunda yürümek, 13 çocuklu bir ailenin nasıl vakit geçirdiği ile ilgili aile ile vakit geçirerek bunları deneyimledim. Film gerçek mekanlarında çekildi. Biz hep Eren'in kabristanının önünden geçerek sete gittik. Bu bizi çok zorladı. Ben sete girmeden çekilecek sahnenin hikayesini Eren'in annesi Ayşe Bülbül'den dinledim. Hepsi gerçek."

Şehit Eren Bülbül'ü canlandıran oyuncu Rahman Beşel ise filmin yapımcılarının Karadeniz Bölgesi'nde oyuncu aradığını belirterek, şunları söyledi:

"Böyle bir biyografi filminin, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in filminin çekilmesi çok güzel. Gün geçtikçe halkımızın sevgisini kazanıyoruz. Ben sosyal medyadan gelen mesajların hepsini tek tek okuyorum. Çok güzel mesajlar alıyorum. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatı çekildiği için çok mutluyum. Sadece ben değilimdir herhalde... Bütün Türkiye bunun için çok mutludur. Böyle bir projede en azından ben de yardımcı olduysam ne mutlu bana. Filmin senaryosunu Bahar Kerimoğlu ile çalışırken okuyordum. Günde 20-30 defa okuyorsun ama o duyguyu hiçbir zaman kaybetmiyorsun. Çünkü bir biyografi bu. Gerçek insanlardan dinlenmiş. Ayşe teyzeden, Cemile abladan, çatışmada görev alan askerlerden dinlenmiş. Bir kurgu olsa burada bir şey var dersin ama diyemiyorsun."

Beşel, filmde etkilendiği iki noktanın bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit Eren Bülbül'ün babası, Eren 13 yaşındayken vefat etmiş. Eren yevmiyeye gidiyor, ailesine bakıyor, evin erzaklarını alıyordu. Bu beni en çok etkileyen durumlardan biriydi. 15 yaşındaki bir çocuğun ne kadar bünyesi olabilir ve ne kadar yevmiyeye gidebilir? Ne kadar para kazanabilir ve 13 kişilik bir aileye bakabilir? Diğeri ise filmin bütün sahneleri gerçek mekanlarda çekildi. Sete giderken Eren'in mezarı hemen üstümüzdeydi. Vurulma sahnesinde de çok zor duygular yaşadım. Yaşıyorsun o anı resmen. Çok zor duygular. Yaşıyorsun ama anlatamıyorum."

Gösterimde filmi, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, filmin oyuncuları ile çok sayıda davetli izledi.

