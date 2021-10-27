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Eskişehir'de Kovid-19 salgınında ölen sağlık çalışanları için yaptırılan anıt açıldı

27.10.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Kovid-19 salgınında ölen sağlık çalışanları için yaptırılan anıt açıldı

Eskişehir'de Kovid-19 salgınında ölen sağlık çalışanları için yaptırılan anıt açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isminin yer aldığı anıt törenle açıldı.

Tepebaşı Belediyesince Türkiye genelinden 57 sanatçının katkısıyla ortaya çıkan 450 eser, sağlık çalışanlarının isimlerinin sıralandığı tuğlalardan oluşan anıta dönüştü.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde düzenlenen törene, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun eşi Didem Akal Taşcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sağlık çalışanları ve diğer ilgililer katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç ve Didem Akal Taşcıoğlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin sırlandığı tuğlayı, anıtta ayrılan bölüme birlikte yerleştirdi.

Daha sonra katılımcılar anıta karanfiller bıraktı.

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