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Eskişehir'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 144 kişiye para cezası uygulandı

11.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 144 kişiye para cezası uygulandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ruhsatsız iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 144 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan ekipler, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine İstiklal, Hoşnudiye, Erenköy, Cumhuriye, Arifiye ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadıkları tespit edilen 144 kişiye 644 bin 358 lira ceza uygulandı.

Mühürlenerek kapatılan iş yeri sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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