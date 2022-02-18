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Eskişehir'de "laf atma" meselesi yüzünden tartıştığı lise öğrencisini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

18.02.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de "laf atma" meselesi yüzünden tartıştığı lise öğrencisini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "laf atma" meselesi yüzünden tartıştığı 17 yaşındaki lise öğrencisini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Onur Ö, maktul Kerem Demir'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

İlk savunmasını yapan sanık, olay anında bıçaklanan kişinin Kerem Demir olduğunu, tutuklandıktan iki gün sonra, cezaevine gelen gazeteden öğrendiğini ileri sürerek şöyle konuştu:

"Olay günü kahvede arkadaşımla birlikte tavla oynuyorduk. Yan masada oturan 4 kişilik bir grup vardı. Yan bakma meselesi yüzünden tavla oynadığım arkadaşım Kerem ile tartışmaya başladı. Bize küfür ederek 'dışarı çıkın' dediler. Kahveden çıktık. 10 kişilik bir topluluk bana ve yanımda bulunan arkadaşıma saldırdı. Yere düştüm. Kendimi koruyabilmek için belimdeki bıçağı rastgele salladım. Kerem'e vurduğumu hatırlamıyorum. Sürekli küfür ediyorlar ve bizi tehdit ediyorlardı. Bıçaklanın Kerem olduğunu tutuklandıktan iki gün sonra cezaevine gelen gazeteden öğrendim. Pişmanım. Ailesinden özür dilerim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

- Olay

Geçen yıl ekim ayında, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan kahvehanenin önünde iki grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Kerem Demir (17), hayatını kaybetmiş, olayla ilgili Onur Ö, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

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