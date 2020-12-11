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Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 35 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.12.2020 16:00 | Son Güncelleme

Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 35 kişiye para ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek mühürlü iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye toplam 263 bin 375 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi Adalar Sokak'ta daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerindeki 35 kişinin sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Zanlılara sosyal mesafe kurallarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 263 bin 375 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sorumlusu hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem yapıldı.

İş yeri zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.

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