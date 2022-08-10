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Eskişehir'de öğrenciler yaz okulunda pratik yaparak İngilizcelerini geliştiriyor

10.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde hayata geçirilen ve havalimanı, otel, market gibi sembolik alanlar kurulan "Eskişehir İngilizce Yaşam Merkezi"nden bu yaz 800 öğrencinin faydalanması hedefleniyor - Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Ayben Çimen: - "Çocukların yaz okulunu sadece bina içinde geçirmeden, günlük yaşamda İngilizceyi konuşup kendini ifade edebilmesini amaçlıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaz okulu kapsamında öğrencilerin İngilizce becerilerinin artırılmasına yönelik oluşturulan merkezde günlük yaşam diyaloglarına dayalı eğitim veriliyor.

Valiliğin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan "Eskişehir İngilizce Yaşam Merkezi Projesi", merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi'ndeki ilkokulda yürütülüyor.

Turistik seyahat temasının işlendiği projeyle 4 ila 7'nci sınıf öğrencilerinin İngilizceyi farklı mekanizmalar ve öğretim materyalleriyle günlük konuşma odaklı öğrenmeleri hedefleniyor.

Havalimanı, otel, eğlence merkezi, market ve restoran gibi sembolik 5 farklı İngilizce istasyonu bulunan merkezde, spor ve sanat oyunları için de alanlar oluşturuldu. İngilizce pratik yapma imkanı sağlanan merkezden, yaz dönemi boyunca 80 okuldan 800 öğrencinin yararlanması planlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Ayben Çimen, AA muhabirine, kentte temel eğitim düzeyindeki tüm okulların 4, 5, 6 ve 7'nci sınıflarında İngilizce ve matematik dersleri üzerine yaz okulları açtıklarını söyledi.

Öğrencilerin İngilizceyi okul ortamından çıkararak günlük yaşamda kullanmalarını sağlamak için hayata geçirilen "Eskişehir İngilizce Yaşam Merkezi Projesi" hakkında bilgi veren Çimen, şöyle konuştu:

"Karacaşehir Mahallesi'nde bir okul binasını yaz dönemi için aktif hale getirerek İngilizce Yaşam Merkezi'ne dönüştürdük. Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinden ilkokul ve ortaokul düzeyinde 80 okul belirledik. Oluşturduğumuz takvim çerçevesinde merkezimize her gün 5 okuldan 50 öğrenci geliyor. Öğrenciler merkezde bir gününü geçiriyor. Yaz sezonu boyunca sürecek projemizden 800 öğrenci faydalanmış olacak."

- "Merkezde sadece İngilizce konuşuyorlar"

Ayben Çimen, öğrenciler için merkezde çeşitli etkinlik alanları ve istasyonlar oluşturulduğunu, bu konseptlerle ilgili yaz okullarında görevli İngilizce öğretmenlerinin bilgilendirildiğini ifade etti.

İngilizce öğretmenlerinin de merkezdeki konseptlerle ilgili öğrencilere bilgiler verdiğini kaydeden Çimen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konseptlerle ilgili bilginin yaz okullarında verilmesini istiyoruz. Ön hazırlığın ardından öğrenciler, İngilizce öğretmenleriyle merkezimizde farklı bir gün geçiriyor. Eğitime 'hazırlanıyorum' etkinliğiyle başlıyoruz. Daha sonra öğrenciler, bahçede oluşturulan senaryo kapsamında evinden çıkıp, havaalanına gidip, uçağına binerek Londra'ya iniyor. Oteline yerleşip, yemeğini yiyip, markette alışveriş yapıyor. Daha sonra müzikle eğlenip, Türkiye'ye ailesinin yanına geri dönüyor. Öğrencilerimiz merkezin kapısından girdikten sonra sadece İngilizce konuşuyor. Çocukların yaz okulunu sadece bina içinde geçirmeden, günlük yaşamda İngilizceyi konuşup kendini ifade edebilmesini amaçlıyoruz."

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