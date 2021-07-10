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Eskişehir'de otomobil satışından dolandırıcılık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

10.07.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de otomobil satışından dolandırıcılık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobil satışı üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 75. Yıl Mahallesi TEKSAN Sanayi Sitesi'nde bulunan noterde şüpheli araç satışı işlemi olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Aracını satan kişiye parasını vermeden satış işlemi yapıldıktan sonra kaçmaya çalışan Burak M. ile Özlem Ç. kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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