Eskişehir'de otomobilin bagajında yolculuğa para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir otomobil sürücüsüne, aracın bagaj kısmında yolcu taşımaktan 1665 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenidoğan Mahallesi'nde otomobilin bagajında yolculuk yapan bir kişinin görüntülerinin sosyal medya aracılığıyla paylaşılması üzerine harekete geçti.

Trafik Denetleme Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden bagaj kısmında yolcu taşıyan aracın tespit edilmesi üzerine tescil plakasına, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun araç dışında yolcu taşımak" maddesinden 1665 lira idari ceza uyguladı.



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