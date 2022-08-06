YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de otomobilin bagajında yolculuğa para cezası

Eskişehir'de otomobilin bagajında yolculuğa para cezası

06.08.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de otomobilin bagajında yolculuğa para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir otomobil sürücüsüne, aracın bagaj kısmında yolcu taşımaktan 1665 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenidoğan Mahallesi'nde otomobilin bagajında yolculuk yapan bir kişinin görüntülerinin sosyal medya aracılığıyla paylaşılması üzerine harekete geçti.

Trafik Denetleme Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden bagaj kısmında yolcu taşıyan aracın tespit edilmesi üzerine tescil plakasına, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun araç dışında yolcu taşımak" maddesinden 1665 lira idari ceza uyguladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de yağlı tohum bitkisi pelemir hasadı yapıldıEskişehir'de yağlı tohum bitkisi pelemir hasadı yapıldı
SPL Antalya Şubesi hizmete açıldıSPL Antalya Şubesi hizmete açıldı
Giresunspor, Talha Ülvan'ı transfer ettiGiresunspor, Talha Ülvan'ı transfer etti
Anahtar Kelimeler:
polis Ceza

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:54
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:14
Yatsı
21:45
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.