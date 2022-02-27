Eskişehir'de otomobilin devrildiği kazada sürücü öldü, bir kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mesut Saydam (45) idaresindeki 42 YT 626 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya kara yolunun Kümbet kavşağı yakınında yolun kenarına devrildi.

Sürücü Saydam kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı araçta bulunan ve yaralanan Okay Güley (46), 112 Acil Servis ekibince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücünün cansız bedeni incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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