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Eskişehir'de park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.10.2020 14:19 | Son Güncelleme

Eskişehir'de park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi evinin bahçesine park ettiği aracında ölü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Orta Mahalle 22. Sokak'ta bir evin bahçesinde 26 FB 757 plakalı hafif ticari araçtaki kişinin hareketsiz olduğu bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Ali K'nin (62) sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali K'nin cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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