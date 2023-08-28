YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’de patlamanın boyutu gün aydınlanınca daha net ortaya çıktı

Eskişehir’de patlamanın boyutu gün aydınlanınca daha net ortaya çıktı

28.08.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de yaşanan patlamanın bilançosu hava aydınlandığında daha net bir şekilde göze çarparken, olayın yaşandığı evin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

Eskişehir’de patlamanın boyutu gün aydınlanınca daha net ortaya çıktı

Dün gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokakta meydana gelen patlamada Mustafa Eray Özdil (34) isimli şahıs hayatını kaybetmişti. 4’üncü kattaki evinin balkonundan aşağıya düşen Özdil’in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırılmıştı. Patlamanın şiddetiyle evdeki eşyalar dışarı saçılırken, 3 araçta da maddi hasar oluşmuştu. Kuvvetli sesten dolayı olay yerine yakın insanlar uykularından uyanırken, çoğu vatandaş deprem olduğunu düşündü. Patlama sonrası sokak temizlenirken oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Dronla görüntülenen patlamanın yaşandığı mutfak ve yan odanın içi adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Öte yandan Özdil’in anne, baba ve kardeşinin Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatilde olduğu acı haberi alır almaz Eskişehir’e doğru yola çıktıkları öğrenildi.

“BOMBA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK BİR AN”

Olay yerine yakın bir noktada oturan ve sesle birlikte irkilen Meriç Özen, “Akşam bir gürültü duydum balkonumun panjurları sallandı. Çok büyük bir gürültü duyduk ama biz deprem ya da hırsızdan şüphelendik. Balkona çıktığımız zaman yangını gördük. Aşırı bir ses geldi, patlama gibiydi. Biz hırsız girdiğini ve evi soyacağını zannettik. Alevleri gördük ‘ambulans çağırın’ şeklinde sesler duyduk. Dışarı çıkıp bakamadık. Daha sonra bir arkadaşın öldüğünü duyduk. Patlama sesini saat 2.30 civarında duydum. Patlama sesine uyandım, işten yeni gelmiştim. Deprem olduğunu sanmıştık, yangın hiç aklımıza gelmedi. Bomba olduğunu düşündük bir an” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de çay fabrikasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendiRize'de çay fabrikasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Drift ve Tuning nefes kestiDrift ve Tuning nefes kesti
Karaman’da akrabalar arasında kavga: 1 ölüKaraman’da akrabalar arasında kavga: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:15
Öğle
13:04
İkindi
16:46
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Pazartesi

Alpu eczanesi
Alpu
Akarbaşi eczanesi
Odunpazari
Ünver eczanesi
Tepebasi
Saraç eczanesi
Cifteler
Özdemir eczanesi
Tepebasi
Yeni eczanesi
Mihaliccik
Laçin eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.