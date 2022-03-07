Eskişehir'de servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ercan Aydın idaresindeki 26 S 6055 servis otobüsü, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun 54. kilometresinde sürücüsünün adı henüz bilinmeyen 26 ABH 156 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi

Öte yandan, kazaya müdahale için bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini taşıyan araç, kaza yeri yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan 2 itfaiye eri, 12 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.



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