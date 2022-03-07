YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

07.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ercan Aydın idaresindeki 26 S 6055 servis otobüsü, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun 54. kilometresinde sürücüsünün adı henüz bilinmeyen 26 ABH 156 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi

Öte yandan, kazaya müdahale için bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini taşıyan araç, kaza yeri yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan 2 itfaiye eri, 12 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de mevsimsel yağış bolluğu barajlardaki doluluk oranına yansıdıEskişehir'de mevsimsel yağış bolluğu barajlardaki doluluk oranına yansıdı
Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındıHavalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybettiDiyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
13:14
İkindi
16:27
Akşam
19:03
Yatsı
20:20
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski karısı zina davası açtı! Olay iddialar

Eski karısı zina davası açtı! Olay iddialar

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.