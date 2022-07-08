Eskişehir'de tanınmamak için motosiklet kaskı takan hırsızlık şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonundan 68 bin lira, akaryakıt fişleri ile pos cihazı çıktılarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolundaki bir akaryakıt istasyonundan 68 bin lira, akaryakıt fişleri ile pos cihazı çıktılarının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tanınmamak için motosiklet kaskı takıp, bol giysiler giyen zanlının, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki şehir merkezine yürüyerek gittiğini belirledi.
Jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalanan zanlının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz