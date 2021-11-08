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Eskişehir'de tartıştığı eşine evini yakma tehdidinde bulunan şüpheliyi polis ikna etti

08.11.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de tartıştığı eşine evini yakma tehdidinde bulunan şüpheliyi polis ikna etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı eşine evini ateşe verme tehdidinde bulunan zanlı, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Hilaller Sokak'taki apartmanın giriş katında yaşayan Burak D. ile boşanma aşamasında olduğu eşi F.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Burak D, eşini evi yakmak ve kendisini öldürmekle tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince F.D, güvenliği sağlanarak dışarı çıkarıldı.

Evde kalan ve polislere av tüfeğini gösterip intihar edeceğini söyleyen, çok sayıda suç kaydı bulunan Burak D, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

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