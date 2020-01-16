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  4. Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı

Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin telefonla aradıkları S.Ö'yü (76) "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler." diyerek dolandırmalarına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.A. (26), S.P. (33), H.G. (35) ve A.S. (33), Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların, polise yakalanmamak için kılık değiştirdikleri ve sakal tıraşı oldukları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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